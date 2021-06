NBA, McMillan striglia gli Hawks: “Siamo stati fortunati in Gara 1”

Gara 1 del 2° turno Playoff NBA tra gli Atlanta Hawks e i Philadelphia 76ers ha visto trionfare la franchigia della Georgia, in un finale al cardiopalma. Una partita dominata per larghi tratti dalla franchigia di Trae Young e poi riapertasi, in maniera sorprendente, nell’ultimo quarto.

Atlanta, infatti, è andata in blackout negli ultimi 12 minuti di gioco, concedendo un parziale terrificante di 41 a 29 a Phila e che ha rischiato di compromettere il vantaggio di oltre 20 punti maturato nei tre tempi precedenti. Una debolezza che gli Hawks non possono concedersi contro questi Sixers, che hanno dimostrato solidità e cinismo per tutta la stagione. Lo sa bene il coach di Atlanta, Nate McMillan, che è tornato a commentare la vittoria senza spendere parole di elogio per i suoi.

Come riportato da Sarah K. Spencer dell’Atlanta Journal-Constitution il coach degli Atlanta Hawks ha parlato di un atteggiamento sciatto da parte dei suoi e di una vittoria dovuta circostanze fortunate.

Nate McMillan on last few minutes of Game 1:

“We didn’t execute at all. I thought we were really sloppy the last quarter of last night’s game and we know we have to be much better, get organized and execute against that pressure… We were fortunate enough to win that game."

