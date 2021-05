NBA, Marc Gasol sull’infortunio di Anthony Davis: “Possiamo vincere anche senza”

Dopo una stagione di sofferenza, spesso relegato in panchina, Marc Gasol nelle ultime settimane sembra aver conquistato la fiducia di coach Frank Vogel, il quale lo schiera con più continuità – sacrificando nelle rotazioni il buon Montrezl Harrell. Il catalano nella serata di ieri possiamo dire che ha giocato certamente una buona partita in Gara 4 contro Phoenix, dovendo anche sostituire in extremis Anthony Davis, il quale dopo l’intervallo non ha fatto più rientro sul parquet a causa dell’ormai noto infortunio all’inguine.

Detto questo, Gasol – nonostante la sconfitta e il possibile forfait di Anthony Davis anche in Gara 5 – pensa che il collettivo dei Lakers sia ampiamente in grado di raccogliere la sfida nel prossimo appuntamento contro i Suns:

“Siamo molto fiduciosi nel fatto di poter vincere anche senza AD, la domanda non si pone nemmeno negli spogliatoi. Ovviamente ci mancherebbe in campo un ragazzo come AD perché gran parte dell’attacco è centrato su di lui, ma dobbiamo avere quella mentalità che ci permette di dire “ok, ora ci giochiamo la prossima carta”. So che sembra un cliché, ma è la verità. Dobbiamo fare tutte quelle piccole cose che – possesso dopo possesso – ti fanno vincere le partite dei Playoff. Dobbiamo continuare a giocare, è semplice la questione.” “[…] Ci sarà senza dubbio più LeBron James, il che non è affatto una brutta cosa. Ci sarà più spazio anche per gli altri. In difesa, AD è chiaramente una parte importante della nostra solidità di squadra. Ma penso che con la giusta comunicazione, l’estremo impegno e il corretto piazzamento sul parquet al momento giusto, potremo fare molto di più rispetto a quanto visto ieri.”

Poi, a chi gli fa notare che dall’arco sembra averci preso finalmente gusto, il buon Gasol ha risposto in questa maniera:

“Anche quando sembri in difficoltà al tiro, bisogna sempre crederci e non prestare troppa attenzione. Qualunque cosa accada in attacco o in difesa, non dovrebbe influire sul possesso successivo. È questione di testa: bisogna avere la forza di dimenticare qualcosa di negativo e giocare al massimo delle tue possibilità nel successivo possesso.”

