NBA, Anthony Davis dovrebbe saltare Gara 5: gli ultimi aggiornamenti

Dopo essere stato classificato come ‘day-to-day’, il rientro di Anthony Davis in Gara 5 nella serie di primo turno Playoff NBA tra Lakers e Phoenix sembra ancora più lontano. Secondo quanto riportano i media americani “è improbabile che il giocatore sarà della partita” a causa di uno stiramento all’inguine accusato nella serata di ieri.

Tuttavia, Shams Charania ha aggiunto che c’è “cauto ottimismo sullo stato di Davis per il rientro durante i prossimi appuntamenti all’interno della serie”. La preoccupazione per la salute di Davis rimane il tema principale in casa Lakers. Prima della sconfitta di Gara contro i Phoenix Suns, il giocatore era già stato etichettato come ‘questionable’ a causa di una piccola distorsione al ginocchio.

Ora, i miglioramenti di AD saranno comunque valutati giorno dopo giorno, ma è chiaro che il problema muscolare dovrà essere trattato con maggior riguardo anche per evitare possibili ricadute che decreterebbero la fine dei giochi per i gialloviola in questa postseason. Nel frattempo, ci ha pensato Marc Gasol a dare la carica alla squadra in vista del prossimo appuntamento con queste parole.

Lakers star Anthony Davis is unlikely to play in Game 5 vs. Suns on Tuesday due to strained groin, sources tell @TheAthletic @Stadium. There’s optimism about Davis‘ status as series continues and as he is evaluated day-to-day. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 31, 2021

Leggi Anche

NBA, Kyrie Irving calpesta il logo di Boston a fine partita

NBA, infortunio Anthony Davis: i Lakers aggiornano le sue condizioni

Playoff NBA: Leonard e George pareggiano i conti con Dallas, Brooklyn a un passo dalle semifinali