NBA, Barkley sui Lakers: “Hanno zero possibilità di vincere il titolo”

Charles Barkley, grandissimo ex giocatore di, tra le altre, Sixers e Suns, come analista su TNT si è spesso lasciato andare a dei commenti forti e quantomeno coraggiosi. L’ultimo per ordine di tempo è quello sull’infortunio di Anthony Davis e le possibilità di back to back dei Los Angeles Lakers. Dopo la vittoria in Gara 3, con la serie contro i Suns sul 2-1 e la successiva partita in casa allo Staples Center, le cose si erano messe bene per i gialloviola. Ma io stiramento inguinale di Davis nel corso del primo tempo della partita, e la sconfitta per 100-92 ha completamente ribaltato la serie.

Reagendo all’infortunio di AD in Gara 4, e la sua probabile assenza anche per Gara 5 della serie Playoff, Charles Barkley ha detto:

“Pensi veramente di poter saltare tante partite, e poi scendere in campo e giocare senza problemi? Questo è quello che succede: ti infortuni. Non puoi iniziare semplicemente nel cuore dei Playoff. AD è stato fuori per un lungo periodo, e ora deve giocare una pallacanestro dura. Ha avuto un paio di buone partite, ma non ha avuto il tempo di trovare il giusto ritmo e la condizione fisica necessaria. Se Anthony Davis non giocherà ancora nella serie, perderanno contro i Suns. E anche se riusciranno a battere Phoenix, hanno zero possibilità di vincere il titolo. Questi ragazzi non sono in buona forma. Hanno saltato troppe partite in regular season. E come dico spesso, non puoi ritrovarti in mezzo ai Playoff e pensare di vincere contro delle buone squadre”

Con la serie sul 2-2, e la prossima partita in casa dei Suns, LeBron e compagni dovranno fare di tutto per non sentire l’assenza di Anthony Davis, sempre con la speranza che AD possa tornare al più presto sul parquet. Gara 5 della serie è in programma nella notte tra l’uno e il due giugno, alle 4:00 ora italiana.

