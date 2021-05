NBA, GM di Cleveland chiarisce: “Kevin Love è fondamentale per il nostro gruppo”

Kevin Love non andrà da nessuna parte. A dirlo con forza è il GM dei Cleveland Cavaliers Koby Altman. Il General Manager ritiene fondamentale l’ala grande per il futuro sviluppo della sua squadra. Altman ha voluto mandare un segnale alle altre squadre affermando che Love rimarrà con la maglia dei Cavs ancora a lungo. Queste le sue parole:

“Kevin Love è un uomo importante per il nostro gruppo. Con la sua leadership aiuta allo sviluppo della nostra squadra formata da giovani. Vogliamo che rimanga qui. Abbiamo firmato un’estensione contrattuale per questo. Sarà fondamentale per permetterci di sviluppare talenti di livello. Facciamo molto affidamento su di lui”.