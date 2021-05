NBA, Trae Young sullo sputo ricevuto a New York: “Episodio disgustoso”

All’inizio del quarto periodo di Gara 2, Trae Young ha ricevuto uno sputo da parte di un tifoso presente tra le prima fila del Madison Square Garden. Un gesto evidenziato dai media di tutto il mondo e che ha portato alla pronta reazione dei New York Knicks i quali hanno annunciato ieri di aver bandito il tifoso dall’arena. L’ennesimo episodio di maleducazione di un fan NBA nei confronti di un giocatore che sta facendo solo il suo lavoro. Poco prima di Gara 3 – poi vinta da Atlanta su New York – Young è tornato a parlare di quanto successo, commentando il tutto con queste parole:

“Non ho sentito [lo sputo]. Ho visto il video ed è disgustoso. Come giocatore, vengo qui per fare il mio lavoro e giocare. Non ho problemi con i tifosi, per quello che hanno detto e altre cose del genere… sono cose che fanno parte del gioco. È il basket. Mi piace, mi piace. Non sono arrabbiato con i tifosi che intonano cori insultanti. Ma questo è proprio un altro argomento: sputi e cose del genere non vanno mai bene. È qualcosa di disgustoso.”

Everyone is talking about the Sixers fan dumping popcorn on Westbrook, but let’s not ignore the Knicks fan spitting on Trae Young pic.twitter.com/HWioRIs8Al — Guru (@DrGuru_) May 27, 2021

Come detto, la franchigia di New York ha prontamente preso le distanze dal gesto dell’individuo, pubblicando questo comunicato ufficiale:

“Abbiamo investigato sulla questione e abbiamo determinato che questo tifoso – che non è proprietario di un abbonamento annuale, ha effettivamente sputato su Trae Young – gli è stato immediatamente vietato l’ingresso al Garden a tempo indefinito. Ci scusiamo con Trae e con tutti gli Atlanta Hawks per il comportamento di questo tifoso. Questo fatto è completamente inaccettabile e non sarà tollerato nella nostra sede. Abbiamo passato le informazioni alle autorità competenti.”

