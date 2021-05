NBA, Russell Westbrook fuori per infortunio alla caviglia destra

La stella dei Washington Wizards, Russell Westbrook non ha potuto chiudere in campo Gara 2, persa contro i Philadelphia 76ers per 120-95. Durante un contropiede, a 10:28 minuti dal termine della partita, Russ è entrato in contatto il piede dell’ala dei Sixers, Furkan Korkmaz. Il colpo è stato decisivo, in quanto il leader nella classifica delle triple doppie non è riuscito a continuare ed è tornato zoppicando negli spogliatoi.

Successivamente, un fan dei Sixers ha lanciato dei popcorn verso Westbrook all’entrata del tunnel. Il giocatore ha dovuto aspettare l’arrivo della sicurezza dell’arena, e lo staff della squadra per procedere, mentre il fan è stato cacciato via dallo stadio.

Gli Wizards non hanno rilasciato ancora alcun comunicato riguardo lo stato del proprio giocatore, fondamentale per tenere vive le poche speranze rimaste ai capitolini. Al momento dell’uscita, l’attuale numero #4 aveva messo a segno 10 punti, 11 assist e raccolto 6 rimbalzi. La squadra della capitale fa totale affidamento su quelle che sono le sue due stelle, e la realtà è che sembra quasi impossibile per il solo Bradley Beal, riuscire a strappare anche una sola vittoria a una corazzata come quella di Philadelphia.

In ogni caso, Russell Westbrook ha comunicato ai giornalisti che riceverà dei trattamenti alla caviglia, per provare almeno in parte a rimettersi in campo per Gara 3, che sarà ospitata alla Capital One Arena dalla franchigia di Washington.

