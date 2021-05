NBA, Miami ad un passo dal baratro: i commenti di Butler e Dragic

7 mesi dopo un incredibile viaggio ai Playoff 2020 terminato in Gara 6 delle finali NBA, i Miami Heat sono ora ad un passo dall’eliminazione al primo turno in questa particolare postseason. Nella notte è andata in scena un’altra partita senza troppo nulla da dire per la compagine di Erik Spoelstra: gli Heat alla fine hanno perso ancora contro Milwaukee con il risultato finale di 113-84, dopo essere stati anche 30 punti sotto.

Miami ha segnato solo 8 punti nei primi 8 minuti, un magro bottino che ha dato una serie di indizi su come poi sarebbe andata a finire. Jimmy Butler al termine del match ha commentato la sconfitta in questa maniera:

“Quello che mi sorprende di più è la velocità con cui la partita ci è scivolata via. Dobbiamo scegliere chi vogliamo essere – e certamente dobbiamo essere fisici, per rendere le cose molto più difficili. Dovremo dare un occhio anche al risultato, d’ora in avanti. Vicini allo sweep? Non ci interessa. Controlliamo ciò che possiamo controllare ed è così che giocheremo: siamo pronti a combattere e lottare senza preoccuparci troppo di quello che dice la storia e di tutte quelle cose. Ma abbiamo molto lavoro da fare”.

Sabato Miami non avrà il diritto di sbagliare altrimenti sarà già tempo di vacanze. C’è un dato che però non da molta fiducia: mai nella storia una squadra ha recuperato un 3-0 ai Playoff NBA. Queste le parole di Goran Dragic:

“Non abbiamo un ritmo. Siamo completamente fuori ritmo. Abbiamo perso la nostra fiducia. Ora abbiamo una partita per ritrovare noi stessi.”

In chiusura, anche coach Spoelstra ha provato a dare una spiegazione alle evidenti difficoltà di gioco dei suoi:

“Ci tolgono molti dei punti facili che siamo abituati a segnare. Dobbiamo continuare a lavorare in attacco, cercando anche di passare al piano B e C dei nostri set offensivi. L’atteggiamento dei miei è corretto, dobbiamo solo massimizzare un po’ di più i nostri punti di forza.”

