I Milwaukee Bucks continuano la loro marcia imperterrita verso il secondo turno dei Playoff: con la vittoria di questa notte su Miami, Giannis Antetokounmpo & Co. si portano sul 3-0. Tuttavia non intendono abbassare la guardia in vista della prossima partita.

Con cinque assist, 17 punti e altrettanti rimbalzi Giannis Antetokounmpo si ritiene soddisfatto della sua e della prestazione di squadra, ma rivela che queste ultime due partite non sono state così semplici come si potrebbe pensare e, inoltre, avverte per la prossima partita:

“Queste ultime due partite non sono state facili: è vero, siamo andati in vantaggio di 30 punti ma non è così semplice arrivarci: loro sono una squadra forte, fisica hanno tutte le carte in regola per rimontare. Se noi facciamo il nostro lavoro, concentrandoci su noi stessi, divertendoci e giocando duro allora le vittorie arriveranno. Dobbiamo rimanere concentrati, il lavoro non è ancora finito”

Pensiero condiviso anche da coach Mike Budenholzer che, nonostante l’ampio vantaggio nella serie, non si fida di Jimmy Butler e dei suoi compagni:

“Dobbiamo continuare a lavorare, hanno ancora tante frecce al loro arco: sono una squadra forte, che fa delle giocate difficili da contrastare. Oggi abbiamo fatto bene, sia in attacco che in difesa ed è proprio qui che dobbiamo rimanere concentrati: difensivamente non dobbiamo lasciare nulla al caso. Se giochiamo come stasera andrà tutto bene: Khris, Giannis e Jrue sono stati fenomenali”

I Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo e gli Heat Jimmy Butler si affronteranno sabato sera in Gara 4, con Miami che proverà il tutto e per tutto per riaprire il discorso qualificazione.

