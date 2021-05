NBA, LeBron James commenta la vittoria in Gara 3 contro Phoenix

Anthony Davis e LeBron James sono tornati a fare il loro consueto lavoro con la maglia dei Lakers e – coincidenza – i gialloviola hanno vinto la loro seconda partita consecutiva contro i Phoenix Suns. Gara 3 ha determinato il sorpasso dei californiani nella serie e tutto questo è successo allo Staples Center che da otto anni non vedeva una partita Playoff dei Lakers.

Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, i padroni di casa hanno messo in evidenza il nativo di Akron che nel corso del terzo quarto ha segnato 10 dei suoi 21 punti finali, dando vita una mini fuga di +13 in vista degli ultimi 12 minuti di gara – poi controllati magistralmente. LeBron al termine del match ha commentato in questa maniera la vittoria sui Suns:

“Nel primo tempo non stavo leggendo la partita nella maniera più corretta, me ne rendo conto. Una volta negli spogliatoi mi sono ri-preparato mentalmente e ho capito che cosa dovevo fare per aiutare la squadra, e siamo stati in grado di fare la differenza nel corso del terzo quarto.”

Secondo quanto riporta ESPN Stats & Info, LeBron è stato in grado di attaccare il ferro con efficacia in 5 occasioni su 7 durante Gara 3, decisamente meglio rispetto a quanto fatto nei primi due appuntamenti della serie. James ha parlato della sua condizione fisica:

“Ovviamente è stato un anno difficile per me per quanto riguarda il mio fisico: sto gestendo la caviglia, affrontando un po’ il dolore e cercando di tornare com’ero prima dell’infortunio. Ogni giorno è un passo avanti e continuerò a lavorare facendo esercizi specifici.”

Poi, un ultimo commento sulla sensazione di poter giocare nuovamente di fronte ai propri tifosi allo Staples Center:

“È stata una grande emozione, una serata speciale. Abbiamo solo cercato di premiare i nostri tifosi per la lealtà che ci hanno mostrato in questi anni, abbiamo cercato di farlo giocando nel modo giusto: nei primi due quarti abbiamo fatto faticato, ma dopo abbiamo cambiato atteggiamento e la partita è andata ha preso i binari giusti. È sempre speciale giocare davanti ai nostri tifosi”

