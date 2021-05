NBA, Derrick Rose festeggia dopo Gara 2: “Sono davvero fortunato a essere qui”

Derrick Rose sembra essere definitivamente tornato a casa. È da tantissimo tempo che l’ex numero 1 dei Chicago Bulls non appariva così divertito, coinvolto e all’interno del gioco. Una sensazione che può essere riassunta dall’immagine di Rose che batte le mani al ritmo dei cori dei tifosi del Madison Square Garden, dopo la vittoria in Gara 2 contro gli Atlanta Hawks.

“Sono fortunato. Mi sento davvero fortunato ad essere in questa posizione. Non solo sono ancora nella lega, ma mi trovo in quella che è una grande squadra.”

Queste parole sono arrivate dopo i suoi 26 punti in uscita dalla panchina; una prestazione così grande ai Playoff, mancava all’ex MVP da quel 2015 in cui vinse Gara 3 contro i Cavaliers di LeBron James con una tripla allo scadere.

L’acquisto di Rose da parte dei Knicks è stato fondamentale per portare la squadra ad un altro livello, soprattutto per quanto riguarda la mentalità. Ne è consapevole coach Thibodeau, che si è affidato ai suoi uomini d’esperienza, Rose e Taj Gibson all’inizio del secondo tempo, per trasmettere una certa dose di calma ai compagni. L’allenatore, che ha visto nascere la stella di Derrick Rose, ha commentato così la sua partita.

“Abbiamo notato che avevamo bisogno di una scarica di energia. E volevamo cambiare qualcosa in campo. Abbiamo iniziato dalla difesa, e ci siamo portati a casa la partita. Sia lui che Taj hanno giocato un grosso numero di partite ai playoff, quindi credo che sappiano cosa vuol dire avere al fianco ragazzi che non hanno mai giocato queste partite. Esiste un solo modo per guadagnare esperienza in campo.”

Infine, D-Rose si è preso un momento per mostrare apprezzamento riguardo il fatto che possa ancora giocare i Playoff alla sua età.

“Il mio livello di gratitudine è sempre molto alto. Ci sono molto giocatori alla mia età che sentono di poter ancora schiacciare. E altri addirittura più giovani di me che sono fuori dalla lega e sperano in un’altra opportunità.”

