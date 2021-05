NBA, i Milwaukee Bucks aumentano la capienza dello stadio per i Playoff

I Milwaukee Bucks annichiliscono i Miami Heat e si portano in vantaggio per 2 a 0 nella serie. Il mattatore di gara-2 è stato, come al solito, Giannis Antetokounmpo, autore di 31 punti, 13 rimbalzi e 6 assist nella vittoria schiacciante per 132 a 98. La squadra di coach Mike Budenholzer non tradisce le aspettative e accontenta i 9100 tifosi presenti al Fiserv Forum.

Le buone notizie per gli spettatori non finiscono qui. Infatti, in accordo con il Milwaukee Health Department, i Milwaukee Bucks hanno deciso di aumentare il limite di capienza dello stadio. A partire, potenzialmente, da gara-5 – programmata per il primo giugno – il Fiserv Forum accoglierà fino a 16500 tifosi. Dunque il palazzetto funzionerà quasi a pieno regime, dato che può ospitare circa 17500 persone.

Milwaukee Bucks to Increase Fan Capacity at Fiserv Forum to 16,500 Fans for Remainder of 2021 Playoffs Details: https://t.co/wMqPQp2B4u pic.twitter.com/eUdEOD9k88 — Milwaukee Bucks (@Bucks) May 26, 2021

L’appuntamento con gara-3 è fissato per venerdì notte, quando i Milwaukee Bucks voleranno in Florida. I Miami Heat sono alla ricerca di un drappo attraverso cui provare a risalire il pozzo in cui sono attualmente precipitati.

