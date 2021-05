Infortunio per Oladipo, a rischio la prossima stagione

Nonostante la stagione regolare sia ormai conclusa, non mancano le novità riguardanti le squadre e giocatori che non sono riusciti a raggiungere i Playoff.

La notizia più recente riguarda l’infortunio di Victor Oladipo, il quale rischia di saltare l’intera prossima stagione. Questo diventa un fattore che l’attuale giocatore de Miami Heat deve tenere a mente in vista della prossima sessione di mercato, occasione per la quale sarà unrestricted free agent.

Per via dell’infortunio, sarà costretto a stare in panchina senza poter essere di sostegno per i suoi compagni, determinati a tentare nuovamente lo straordinario percorso dello scorso anno.

Per chiarire meglio la situazione, il dr. Jonathan Glashow, che ha eseguito l’intervento su Oladipo, tramite Adrian Wojnarowski ha dichiarato:

«Ho riparato il tendine quad e l’ho fatto un po’ diverso rispetto alla volta precedente. Il quad non era davvero collegato. Era strappato e l’ho riattaccato. Ero stupito che stesse giocando con quello che aveva. Sono molto ottimista e credo di poterlo lasciarlo in pace entro sei mesi, dunque entro novembre. Penso che una volta tornato in campo riprenderà il ritmo giusto e l’intensità necessaria per portare a casa i risultati che si aspetta.”

Resta ora da vedere come Oladipo si riprenderà dall’infortunio, poiché all’età di 29 anni non è detto che riacquisti a pieno le sue potenzialità. Sarà quindi anche questo un fattore fondamentale che le squadre avversarie dovranno tenere in considerazione se vorranno ingaggiare l’ex giocatore degli Houston Rockets.

