NBA, Tobias Harris è l’eroe di Philadelphia: il commento dopo Gara 1

Sulla carta la serie tra i Sixers, prima nella Eastern Conference, e gli Wizards, qualificati tramite Play-In, sembra totalmente sbilanciata verso la compagine allenata da coach Doc Rivers, ma nelle giornata di ieri abbiamo visto come i capitolini siano squadra tosta. Phila deve ringraziare, tra gli altri, Tobias Harris autore di una prestazione da 37 punti in 36 minuti, se Gara 1 è andata nelle mani proprio dei 76ers:

“Ieri (sabato, ndr) stavo guardando le partite NBA e sono rimasto piuttosto sorpreso. Mi sono detto: “tutte queste partite sono davvero punto a punto”. Non c’era un grande divario tra tutte le squadre scese in campo. E penso che durante i Playoff vedremo regolarmente situazioni di questo tipo. Washington è una delle squadre più in voga dell’intera NBA dalla pausa All-Star, quindi conosciamo la potenza di fuoco che hanno. Questo ci fa concentrare ancora di più e sappiamo quanto dovremo essere bravi durante l’intera serie.”

I Sixers erano partiti bene sulla scia di Tobias Harris per condurre 16-6, ma all’uscita di Joel Embiid gli Wizards sono tornati sotto, andando anche in vantaggio. Fortunatamente Harris – autore di 28 punti nel primo tempo – ha ripreso in mano la situazione, tenendo a contatto i suoi:

“Embiid è uscito per 3 falli e noi non abbiamo cambiato mentalità, dovevamo andare avanti. C’erano opportunità per me di essere ancora più aggressivo, quindi ho accettato la situazione e tirato quando dovevo. Tutto qui. Direi che negli ultimi 2, 3 mesi mi sono preparato per questo tipo di momento.”

Felice anche lo stesso Joel, il quale ha commentato in questa maniera il passo avanti fatto dal suo compagno di squadra:

“È stato fondamentale, soprattutto in quel momento della partita. Quando ero in panchina avevamo bisogno di un marcatore e lui si è fatto avanti, soprattutto nel primo tempo. È stato importantissimo.”

