NBA, Devin Booker e la vittoria sui Lakers: “Da 6 anni aspettavo questo momento”

Il ritorno ai Playoff per Phoenix non poteva andare meglio di così: vittoria in Gara 1 contro gli attuali campioni in carica e Devin Booker che brilla con 34 punti, 8 assist e 7 rimbalzi a referto. La compagine dell’Arizona ha spazzato ogni dubbio sul matchup contro i Los Angeles Lakers, apparsi invece poco dinamici. Queste le parole di Booker al termine del match:

“Ero pronto, molto emozionato. Per tutta la settimana aspettavo questa partita… mi sono preparato per questo momento da 6 anni. L’intensità ai Playoff è sensibilmente diversa, l’impegno fisico è diverso. E siamo solo a Gara 1.”

Mai nella storia dei Suns un giocatore aveva segnato così tanti punti all’esordio in postseason. Devin ha generato non meno di 53 punti (tra punti + assist): si tratta del 5° totale più elevato negli ultimi 20 anni nel primo turno Playoff. Eppure i Lakers hanno cercato di limitarlo in ogni modo, così come confessato da coach Vogel:

“È una macchina da punti, ha messo molta pressione sulla nostra difesa. Quando andavamo a raddoppiarlo, Ayton si liberava. Non abbiamo fatto un lavoro abbastanza buono, ma se manteniamo questa squadra a 99 punti anche in Gara 2, sono fiducioso nelle nostre possibilità.”

Effettivamete, Ayton ha sfruttato la libertà derivante dall’attenzione concentrata su Booker per segnare diversi canestri facili. Il lungo ha terminato con 21 punti e 10/11 al tiro, 16 rimbalzi, di cui 8 offensivi, gestendo bene il suo esordio in postseason. Per la felicità dello stesso play:

“Questo è un livello successivo. Sul suo viso prima dell’incontro si vedeva che era pronto. Lo abbiamo preparato per questo momento, ha risposto presente, ha raccolto la sfida in modo impressionante.”

