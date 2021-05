NBA, James Borrego: “Lavoreremo per rendere LaMelo un fuoriclasse”

Nella serata in cui sono stati ufficializzati i finalisti delle corse ai premi individuali più blasonati della NBA, gli amanti delle giovani promesse della lega hanno intavolato un dibattito circa la legittimità di un possibile trionfo di LaMelo Ball, ritenuto sì il più talentuoso del novero, ma anche il meno continuo, specie a causa dell’infortunio al polso dello scorso 20 marzo.

D’altro canto, Anthony Edwards e Tyrese Haliburton hanno fornito indubbiamente prestazioni di grande maturità, ma l’attrazione magnetica destata dai lampi intuitivi del nativo di Chino Hills contribuisce ad alimentarne le probabilità di vittoria.

James Borrego, allenatore di Ball a Charlotte, ha subito fiutato nel ragazzo un potenziale incredibile, tanto da intercedere in suo favore al cospetto di Michael Jordan, proprietario della franchigia, nei giorni che precedenti il Draft NBA 2020. Il coach degli Hornets ha già individuato il proprio obiettivo professionale in vista della futura offseason: lavorare con LaMelo Ball per renderlo un campione.

Di seguito, le parole del tecnico:

”Lavorare su quel talento è una grande responsabilità, dal momento che va obbligatoriamente incanalato nella giusta direzione, evitando di sprecarlo. Quando LaMelo arrivò a Charlotte, non conosceva nessun meccanismo, data la cancellazione della Summer League. Tuttavia, capimmo subito di avere davanti un potenziale fuoriclasse e cercammo di farlo maturare sotto ogni aspetto. L’infortunio non ha aiutato a dare continuità al ragazzo, ma abbiamo intravisto le specifiche sulle quali insistere in futuro. Lavoreremo per rendere LaMelo un fuoriclasse, partendo dalla costituzione fisica e dall’attitudine nella metà campo difensiva. Deve assumere massa muscolare, anche il relazione alla sua altezza non indifferente, e conoscenze fondamentali circa la difesa corale, dal momento che ha sempre considerato prioritario il gioco individuale sulle linee di passaggio. Queste sono le chiavi del suo successo.”

