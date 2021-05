NBA, Myles Turner primo per stoppate in stagione

Dopo aver rivisto le statistiche, la NBA ha annunciato che è Myles Turner, lungo degli Indiana Pacers, il leader in stagione regolare per stoppate. Un riconoscimento arrivato nonostante Turner non ottemperi a tutti i requisiti. Secondo il regolamento previsto dalla lega, il vincitore di ogni categoria statistica deve aver giocato almeno il 70% delle partite. Myles Turner però si è fermato a 47 partite giocate, quattro in meno rispetto alle 51 che gli avrebbero permesso la leadership.

Con 3.4 stoppate di media in partita, il lungo dei Pacers ha comunque battuto Rudy Gobert, che ha una media di 2.7 stoppate a partita. Se anche Turner avesse giocato le quattro partite che teoricamente gli mancherebbero senza far registrare alcuna stoppata ai danni degli avversari, il giocatore di Indiana avrebbe infatti mantenuto una media superiore a quella di Gobert. Questa eccezione, già prevista da anni, ha così permesso a Turner di portare a casa la leadership e quindi il riconoscimento.

Il lungo dei Pacers è uno dei migliori, se non il migliore, della lega nello stoppare gli avversari. Ma il suo grande impatto difensivo non si ferma certo qui. Turner è migliorato molto in questa stagione, divenendo in difesa l’àncora dei Pacers, contestando ogni tiro e diventando un avversario davvero terribile per ogni attacco NBA.

Per gli Indiana Pacers, la vittoria di stanotte contro gli Hornets al primo turno di play-in significa solo una cosa: continuare a coltivare il sogno di Post-Season. La stagione regolare, conclusa con un record di 34-38 valevole per il nono seed nella Eastern Conference, non è forse andata come sperato. E se i Pacers vorranno affrontare i Sixers al primo turno dei Playoff, prima dovranno battere Washington.

Leggi anche:

NBA, Nate Bjorkgren: “Sabonis? Ha fatto le giocate giuste”

NBA, Tripla Doppia da record per Domantas Sabonis

NBA, tensione Indiana Pacers: rissa sfiorata tra Bitadze e un assistente