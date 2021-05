NBA, Donovan Mitchell torna ad allenarsi: obiettivo Gara 1

Buone notizie in casa Utah Jazz. La loro stella Donovan Mitchell è tornata ad allenarsi oggi dopo più di un mese d’assenza. Mitchell si era infortunato alla caviglia il 17 aprile, saltando poi le ultime 16 partite della stagione regolare. L’obiettivo dei Jazz è sicuramente quello di riavere disponibile il giocatore per Gara 1, in cui Utah sfiderà la vincente della sfida Play-in tra Warriors e Grizzlies.

Donovan Mitchell practiced with the Jazz for the first time since spraining his ankle in mid-April. Asked if he expects to play Game 1, he said, “That’s the goal.”

Ecco le parole di Donovan Mitchell riportate da Andy Larsen del The Salt Lake Tribune:

“E’ stato sicuramente un percorso difficile per me, non sono mai stato fuori così a lungo da quando ero all’high school. E’ una sfida mentale piuttosto che fisica. Mi sento come se fossi pronto a giocare 48 minuti, ma in fin dei conti, bisogna essere intelligenti, perché non puoi scendere in campo e infortunarti di nuovo come se niente fosse.

Credo che qualsiasi cosa ti succeda nella vita accada per una ragione, sono questo tipo di persona. Penso che questo mi abbia permesso di crescere in certe occasioni. Ha permesso anche agli altri giocatori di crescere. Ragazzi come Bojan [Bogdanovic] hanno fatto enormi passi avanti, Georges [Niang] anche. Il livello di fiducia dei ragazzi è aumentato.”