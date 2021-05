NBA, Steph Curry avverte LeBron: “Non faremo sconti ai Lakers”

Al termine di una stagione di Steph Curry da assoluto protagonista e trascinatore, sono arrivate le parole di LeBron James il quale lo ha incoronato come suo personale MVP stagionale.

Nella prossima nottata, i Lakers di LeBron e gli Warriors di Curry si sfideranno nella gara di Play-In che consente l’accesso diretto ai Playoff. La stella gialloviola si era così espressa nei confronti del suo collega:

“Per me è lui l’MVP in questa stagione. Guardate cosa è riuscito a fare negli ultimi mesi, in molti lo davano per finito e invece… Non so cosa avrebbero combinato gli Warriors senza il suo contributo. È come quando vinse Westbrook in tripla doppia di media: in quell’occasione è stato un premio di MVP meritato, così come per Steph in questa stagione”