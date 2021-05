NBA, Brooks parla del difficile impatto di Rui Hachimura contro Boston

La sconfitta nella prima gara di play-in dei Washington Wizards ha messo a nudo le fragilità e le difficoltà dei giovani a roster di coach Brooks. Uno su tutti, l’impatto sulla gara di Rui Hachimura è stato fortemente condizionato da problemi di falli che ne hanno limitato l’impiego. L’ala giapponese è rimasta in campo per soli 16 minuti, chiudendo la gara con 8 punti e 2 soli rimbalzi.

A fine gara, coach Scott Brooks ha provato a difendere il suo giovane ragazzo in questo modo:

“Rui ha avuto qualche fischio contro e questo lo ha pesantemente condizionato difensivamente e offensivamente. Non è riuscito a trovare continuità. Bisogna però capire che questi sono già basket Playoff e qui il livello è differente. Si lotta per rimanere in vita. Sappiamo che l’intensità è maggiore. Dobbiamo lottare per questo.”