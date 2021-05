NBA, Zion Williamson parla del futuro di Lonzo Ball

Chiamato a rispondere del futuro del compagno di squadra Lonzo Ball, Zion Williamson ha esternato la sua esperienza di averlo ancora assieme:

“Vorrei davvero rivedere Zo qui a NOLA. Lui sa già il mio pensiero… spero solo che rimarrà.”

Zion: "I really would want Zo to come back. He knows that… I just hope he stays." — Will Guillory (@WillGuillory) May 17, 2021

Una domanda scaturita dall’incertezza riguardo il playmaker dei New Orleans Pelicans. Ball, infatti, sta per entrare nel suo ultimo anno di contratto con la franchigia della Lousiana. Ultimo anno legato da una Qualifying Offer.

Ball, in ogni caso, ha esternato la sua disponibilità a giocare e dare il massimo per la franchigia che lo ha accolto in questi ultimi due anni. Intervistato sull’argomento, Ball ha dichiarato di non soffrire il cambio di ruolo e di essere disposto a dare tutto quello che il coach pretende da lui.

Una stagione, quella di Lonzo Ball, fatta di alti e bassi: il fratello di LaMelo è migliorato sotto diverse statistiche personali – dai punti ai rimbalzi – ma non è riuscito a far fare un passo in avanti alla franchigia. Obiettivo non riuscito nemmeno per il compagno Zion che, anzi, forse più di tutti porta sulle spalle il peso dei Pelicans del futuro. Il sophomore infatti porta – assieme ai suoi 120 kili – il peso delle aspettative di diventare un futuro dominatore del mondo NBA.

Il rischio quindi che la dirigenza possa decidere di cambiare i compagni di Zion Williamson, non è così improbabile. Anche perché i Pelicans 2022 avranno il dovere di puntare ai Playoff NBA.

