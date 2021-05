Programmazione NBA su Sky: le partite del primo turno Play-In

Tra il 18 e il 20 maggio saranno 4 gli incontri da seguire, diretta su Sky e in streaming su Now, tutti validi per i Play-In, il mini torneo tra le franchigie giunte tra il settimo e il decimo posto delle due conference al termine della Regular Season, appena conclusa.

Si gioca in gara secca e al termine del primo turno dei Play-In saranno due le formazioni di ogni conference che avranno il diritto a partecipare ai Playoff, al via nel prossimo weekend. Si parte con le sfide tra la settima e l’ottava e tra la nona e la decima e ai Playoff accederà automaticamente la vincente tra la settima e l’ottava, mentre chi perderà tra la nona e la decima sarà eliminata. Il secondo e ultimo posto se lo giocheranno, tra giovedì e venerdì la perdente del match tra la settima e l’ottava e la vincente di quello tra la nona e la decima, sempre delle due conference.

Da non perdere la supersfida tra i campioni in carica dei Los Angeles Lakers di LeBron James e i Golden State Warriors di Steph Curry, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì.

Programmazione Sky NBA: primo turno Play-in (18-19 maggio)

Notte martedì 18-mercoledì 19 maggio

ore 0.30, Indiana Pacers-Charlotte Hornets su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua. Differita mercoledì ore 14 e ore 18 Sky Sport NBA)

ore 3, Boston Celtics- Washington Wizards, Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live originale. Differita mercoledì ore 11 e ore 21, Sky Sport NBA; commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Notte mercoledì 19-giovedì 20 maggio

ore 1.30, Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live originale. Differita giovedì ore 14 e ore 18 Sky Sport NBA; commento Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.

ore 4, Los Angeles Lakers-Golden Stata Warriors su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live originale. Ddifferita giovedì ore 11 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina.