NBA, schizzano i prezzi dei biglietti dei Knicks al MSG

I prezzi dei biglietti dei New York Knicks si stanno alzando considerevolmente mentre la squadra si prepara a ospitare la sua prima partita Playoff dal 2013. Dalle prime ore di questo lunedì, il biglietto in re-sale più economico per la prima sfida della serie del primo turno di New York contro gli Atlanta Hawks al Madison Square Garden, costa 968 dollari più commissioni su SeatGeek.

Tale importo è quasi tre volte superiore al prezzo minore proposto da StubHub per gara 1 della serie del primo round dei Brooklyn Nets. Domenica i Knicks hanno sconfitto i Boston Celtics con il punteggio di 96-92, conquistando il quarto posto nella Eastern Conference e il vantaggio del campo per il primo turno dei playoff. La franchigia prevede di ospitare circa 5.700 tifosi al Madison Square Garden durante i Playoff.

Leggi Anche

NBA, Luka Doncic conferma le scuse di Marcus Morris nei suoi confronti

NBA, come funziona il torneo Play-In: le regole

Playoff NBA 2021: tabellone, calendario e partite in programma