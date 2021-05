Steve Kerr: “Bello riavere i tifosi e grazie Rick Welts ma dopo il ritiro resta nei paraggi”

Steve Kerr è intervenuto prima della partita per salutare i tifosi, tornati allo stadio, e ringraziare il President and Chief Operating Officer Rick Welts, che si ritirerà a fine stagione. Ecco le parole del coach dei Golden State Warriors:

“Grazie a tutti, vorrei prendermi un minuto per dirvi quanto sia bello rivedere i tifosi sugli spalti. È stata una stagione difficile ed un anno difficile per tutti e credetemi, noi sentiamo il vostro supporto, anche di tutti voi che siete a casa, grazie davvero per sostenerci tutti i giorni, siete i migliori fan dell’NBA. A proposito di grandezza vorrei ricordare ed onorare un caro amico, che ha dato tanto a questa organizzazione negli anni, che ha aiutato a costruire questa organizzazione e questo stadio, un buon amico e presidente della squadra Rick Welts che si ritirerà a fine stagione. Rick grazie per quello che hai fatto per me, per l’organizzazione e per i fan e resta in zona dopo il ritiro perché non vogliamo che tu te ne vada lontano da qui.”