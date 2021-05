NBA, CJ McCollum: “Lakers-Warriors ai Play-in? Una miniera d’oro”

Non succede spesso che la stagione regolare termini con così tanta incertezza e tensione. La situazione non è ancora chiara soprattutto nella Western Conference, dove CJ McCollum e i suoi Portland Trail Blazers occupano il quinto posto, a pari merito con i Dallas Mavericks. A una partita di distanza si trovano i campioni in carica dei Los Angeles Lakers, mentre all’ottavo posto ci sono i Golden State Warriors. Noni e decimi Grizzlies e Spurs.

Durante il podcast A Pull Up with CJ McCollum, la guardia dei Blazers ha parlato della possibilità di vedere una sfida tra i Los Angeles Lakers e i Golden State Warriors ai Play-in. Una sfida tra LeBron e Curry che terrebbe gli appassionati incollati allo schermo, per la gioia delle TV:

“Se la stagione terminasse oggi, darebbe alla NBA esattamente ciò che vuole. E’ esattamente quello che avevano immaginato. Squadre che si sfidano durante tutto il percorso della stagione regolare e che ora devono competere. E’ fondamentalmente quello che volevano accadesse preciso. Una sfida ai Play-in tra Lakers e Warriors è una miniera d’oro per le TV. Io mi sintonizzerei sicuramente e me la guarderei con i popcorn e probabilmente un bicchiere di vino. I Lakers danno la sensazione che, se in salute, probabilmente non importa la posizione in cui termineranno, possano battere chiunque. Penso che siano una squadra migliore dei Memphis Grizzlies e dei San Antonio Spurs.”

Certamente McCollum e i Portland Trail Blazers devono vincere le partite rimanenti per assicurarsi un posto ai Playoff. Solo così il buon CJ potrà gustarsi il torneo Play-in con un buon vino, in attesa di scendere in campo a caccia del titolo.

