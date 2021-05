NBA, il messaggio di Allen Iverson per Westbrook

Nella sconfitta con gli Atlanta Hawks, c’è comunque uno spiraglio di luce per Russell Westbrook. Il numero 4 degli Washington Wizards ha infranto un record che resisteva dalla stagione 1973/1974, ossia quello di leader nella classifica di triple doppie. La prestazione da 28 punti, 13 rimbalzi e 21 assist vale la 182esima tripla doppia in carriera; dunque, tanti saluti alle 181 di Oscar Robertson.

Questo primato sembrava estremamente difficile da raggiungere, se non impossibile, ma la storia è stata scritta nuovamente. Non è un caso, quindi, che siano piovuti commenti di congratulazioni nelle più svariate caselle di posta del nove volte All-Star. Tra i tanti messaggi vi è quello di un’altra leggenda del basket: Allen Iverson. The Answer si è complimentato attraverso i suoi canali social con Westbrook. Questo il suo messaggio:

Just watched history being made!!! Congratulations @russwest44 on breaking a record NO ONE thought would be broken. Well deserved, keep it up killa! #MindBlowing #Unreal #Unbelievable #VideoGameNumbers #MrTripleDouble pic.twitter.com/t4QBKOQeWN

— Allen Iverson (@alleniverson) May 11, 2021