NBA, Luka Doncic espulso per un colpo a Sexton: “Non ho fatto apposta”

Durante uno scontro di gioco con Collin Sexton, il buon Luka Doncic ha colpito all’inguine il suo avversario facendo scattare il flagrant 2 nei confronti dello sloveno che ha quindi dovuto abbandonare anzitempo il match tra Dallas Mavericks e Cleveland Cavaliers. Doncic e Sexton stavano lottando per la posizione sotto canestro quando quest’ultimo ha urtato il primo da dietro. Il play dei Mavs, sentito il contatto dell’avversario, ha risposto immediatamente con un colpo destro terminato sotto la cintura di Sexton.

Queste le parole di Doncic nel post-partita:

“Dopo aver visto il video, sapevo di averlo colpito, ma non è qualcosa che ho fatto di proposito. Penso che questo genere di cose succeda spesso durante un match. Questa è la mia spiegazione. Ovviamente non ho fatto apposta. C’erano solo due ragazzi che lottavano per un rimbalzo. La leggo così io.”

Luka was ejected after being assessed a Flagrant 2 foul for an "aggressive strike into the groin area.” pic.twitter.com/jH2eA8P1pK — SportsCenter (@SportsCenter) May 10, 2021

Dello stesso parere anche il play di Cleveland, il quale non ha condannato il gesto di Doncic:

“È stato solo un boxout. Di solito, ogni volta che qualcuno usa le mani per provare a controllarti, può capitare di colpire l’avversario in quel modo. È arrivato un colpo all’inguine, ma va tutto bene.”

Si tratta della seconda espulsione della stagione per Doncic, ma il gesto non si aggiungerà al suo conteggio di falli tecnici: lo sloveno per ora ha raggiunto 15 falli tecnici e se dovesse riceverne un sedicesimo ecco che scatterebbe un turno di squalifica automatico.

