Risultati NBA: i Miami Heat abbattono Boston con un gran Jimmy Butler

In una sorta di spareggio per evitare i Play-In, i Miami Heat hanno battuto i Boston Celtics nel matineé domenicale con il risultato finale di 130-124. Miami ha tirato con il 57.3% incluso un superbo 16/35 da 3 punti, guidata un Jimmy Butler in formato MVP con 26 punti (9 su 14 al tiro), 8 rimbalzi, 11 assist e 2 palle rubate e da Bam Adebayo, per lui 22 punti messi a referto. Trevor Ariza è stato altrettanto prezioso con 19 punti prodotti, mentre Tyler Herro e Kendrick Nunn hanno chiuso con 12 punti a testa.

Per Boston, è pesata l’assenza di Jaylen Brown: a nulla sono quindi serviti i 30 di Evan Fournier ed i 29 punti di Jayson Tatum. La compagine di Brad Stevens ha pagato un primo tempo a dir poco imbarazzante con 79 punti subiti in 24 minuti, a fronte di 53 messi a referto per Boston. Nella seconda metà di gara, i Celtics hanno tentato una insperata rimonta, registrando un parziale di 12-0 nell’ultimo quarto che ha portato la squadra a -6 con 4’50” dal termine. Nel finale, però, Butler e Adebayo hanno punito gli avversari dall’arco chiudendo la contesa.

Leggi Anche

David Griffin multato dalla NBA dopo i commenti su Zion Williamson

NBA, Jaylen Brown out contro i Miami Heat