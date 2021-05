NBA, infortunio Bradley Beal: Washington lo perde per 2 partite

Come temuto, i Washington Wizards dovranno fare a meno di Bradley Beal per le prossime partite. Dopo gli ultimi esami più approfonditi, i capitolini hanno annunciato che la guardia salterà sicuramente i prossimi due appuntamenti, entrambe in trasferta contro gli Atlanta Hawks. La risonanza magnetica delle scorse ore ha evidenziato la lesione al bicipite femorale subìto durante la partita (vinta) contro gli Indiana Pacers.

Beal verrà quindi rivalutato nella giornata di venerdì per capire se riuscirà a prendere parte alle ultime sfide in calendario per Washington. Peraltro, Bradley è attualmente il secondo miglior marcatore della lega con 31.4 punti a partita, dietro solo alla stella dei Golden State Warriors, Stephen Curry (31.9). Il 27enne sta anche registrando 4.7 rimbalzi, 4.4 assist e 1.2 palle rubate a partita.

Con quattro partite rimaste, la compagine di Brooks è in buona posizione per giocarsi il torneo Play-In della Eastern Conference. Dopo aver vinto 15 delle ultime 19 partite – e con un record complessivo di 32-36 (.471) – la squadra della capitale è pronta alla sfida.

