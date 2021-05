NBA, incertezza sull’infortunio di Beal: sarà valutato quotidianamente

I Washington Wizards sono in piena corsa Play-in, trascinati dalla straordinaria coppia Russell Westbrook-Bradley Beal. Il primo sta ormai dispensando triple doppie quasi ogni sera, riuscendo soprattutto nell’impresa di raggiungere un record che sembrava intoccabile come quello delle 181 triple doppie in carriera detenuto da Oscar Robertson.

Il secondo invece sta segnando a profusione e si sta giocando con Stephen Curry il titolo di miglior marcatore della stagione. Sabato notte, contro i Pacers, nella serata che ha visto il compagno di reparto raggiungere The Big O, Beal non è stato da meno. I suoi 50 punti hanno giocato un ruolo chiave, nonostante l’overtime saltato per colpa di un doppio infortunio.

La situazione pare essere seria: Beal è tenuto costantemente sotto osservazione, dopo che la risonanza magnetica nell’immediato post-partita ha evidenziato un serio problema al tendine del ginocchio. Non si esclude nemmeno che la sua stagione possa essersi conclusa con anticipo.

La sua assenza per la partita di questa notte contro gli Atlanta Hawks è già stata ufficializzata. Le prossime partite saranno nuovamente contro Young e soci mercoledì, poi contro Cleveland venerdì e l’ultima di regular season nella notte di domenica, contro gli Charlotte Hornets. La speranza dei tifosi e di tutto l’ambiente di Washington è che l’infortunio possa essere meno serio del previsto, e che nel migliore dei casi permetta a Beal di scendere nuovamente in campo per il finale di stagione e per un eventuale Play-in.

