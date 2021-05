Risultati NBA: Davis trascina i Lakers contro Phoenix, vittorie importanti per Miami e New York

(21-47) Minnesota Timberwolves 128 – 96 Orlando Magic (21-46)

Il nostro solito recap debutta sul parquet dell’Amway Center di Orlando, dove i 27 punti a testa di Karl-Anthony Towns e D’Angelo Russell contribuiscono al largo successo esterno dei Timberwolves.

Gara mai realmente in discussione, con Minnesota che annichilisce la concorrenza dei ragazzi di Steve Clifford già nel primo tempo arrivando all’intervallo su un 74-44 decisamente confortante.

Con 30 punti di vantaggio e ancora metà gara da giocare, per la squadra di coach Finch è già tempo di garbage time, senza peraltro che questo aiuti i padroni di casa a rendere meno amaro il punteggio finale.

Doppia doppia da 16 punti e 10 rimbalzi per Anthony Edwards, mentre tra le fila di Orlando uno dei pochi a mettersi in mostra è un altro rookie, R.J. Hampton, che chiude con 19 punti in uscita dalla panchina.

(21-48) Oklahoma City Thunder 98 – 126 Sacramento Kings (30-38)

Un’altra gara decisamente senza storia va in scena al Golden 1 Center di Sacramento, dove stavolta tocca ai padroni di casa banchettare sui malcapitati Thunder in un match che tiene ancora in piedi le speranze di postseason dei Kings, con l’ultimo posto disponibile del play-in, attualmente occupato dagli Spurs, a due gare e mezza di distanza.

Per quanto riguarda la gara di stanotte, a differenza di quanto avvenuto a Orlando i Kings ci mettono un po’ di più a prendere il largo per via di un inizio meno scoppiettante, ma il risultato è tutto sommato lo stesso: all’intervallo lungo il tabellone recita già 51-71, con i padroni di casa che allungano ulteriormente complici anche i remi già ampiamente tirati in barca da OKC.

Il tabellino non premia nessuno in particolare tra i padroni di casa, con Moe Harkless e Terence Davis che risultano i migliori marcatori dei Kings con 18 punti a testa, gli stessi realizzati dall’altra parte da Darius Bazley.

(29-39) Chicago Bulls 108 – 96 Detroit Pistons (20-49)

C’è ancora speranza di postseason anche per la truppa di Billy Donovan, che sul tutt’altro che inespugnabile parquet della Little Caesars Arena di Detroit superano a domicilio i padroni di casa grazie alle buone prove offerte dal trio Vucevic-LaVine-White.

Come peraltro prevedibile, gli ospiti partono decisamente meglio dei Pistons, guadagnando al termine del primo quarto una buona doppia cifra di vantaggio (28-18) che verrà quasi raddoppiata nei successivi 12 minuti (57-39).

Al di là dell’orgoglio personale, la squadra di coach Casey non ha certo grossi stimoli per rimboccarsi le maniche e rimettere in discussione il risultato: la seconda metà di gara è anche piuttosto combattuta, ma ormai il destino del match appare inevitabilmente segnato in favore dei Bulls.

29 punti e 16 rimbalzi per un ottimo Nikola Vucevic, mentre LaVine e White mettono a referto rispettivamente 30 e 21 punti. Dall’altra parte, spazio al 21-7-8 del sorprendente Killian Hayes, con Saddiq Bey che ci mette del suo con 20 punti e 7 rimbalzi.