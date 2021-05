NBA, i Brooklyn Nets commentano la sconfitta contro Dallas

Sconfitta nella notte per i Brooklyn Nets, costretti a cedere il passo ai Dallas Mavericks. Non una buona notizia per la squadra, visto che è la quarta consecutiva, e mai in questa stagione era successo. Tuttavia, Kyrie Irving non si è perso d’animo, e ha cercato di trovare il lato positivo della cosa:

“Penso sia un bene avere questo tipo di test ora. Sai, questo tipo di sfide. Diventa tutto troppo semplice delle volte, quindi va bene così. Non siamo una squadra di basket perfetta. Non credo che faremmo un gran favore a noi stessi se non fossimo onesti. Abbiamo giocato male a lunghi tratti durante la partita, specialmente quando contava.”

Irving ha chiuso la gara con 45 punti messi a referto, risultando il miglior marcatore. Kevin Durant ha provato a sostenere il compagno, ma i suoi 20 punti non sono bastati ai Nets per vincere. Durant ha poi parlato della grande difesa dei Mavs, capace di contestare tutti i tiri presi da KD nel secondo tempo:

“Mi sento come se avessi potuto farli [i tiri]. Avrei risolto i problemi della squadra. Sono contento che ci stia succedendo ora invece che tra un paio di settimane, e speriamo di costruire qualcosa con questo e di continuare a crescere, e spero che proviamo questo dolore, immagino, per aver perso, sentendoci come se non fossimo dove vorremmo essere.”

Infine, anche coach Steve Nash ha parlato della partita. L’allenatore dei Brooklyn Nets ha posto come fulcro del problema la poca esperienza che ha la squadra nel giocare insieme, vista la stagione ricca di infortuni:

“Non abbiamo un’esperienza comune insieme in queste situazioni. E quindi è un po’ come una prova generale, quando giochiamo contro squadre da Playoff, squadre che necessitano di vittorie e che scendono in campo provando seriamente a vincere queste partite e giocando ad alto livello. Quindi è stata una buona cosa per noi.”

