NBA, i Lakers scivolano in classifica: “Non pensiamo al play-in”

Non è proprio un periodo facile per i Los Angeles Lakers. Gli infortuni, su tutti quelli di LeBron James e Anthony Davis, che ha avuto altri problemi questa notte, stanno martoriando la stagione dei gialloviola. La situazione in classifica adesso si è fatta bollente, soprattutto perché le questioni fisiche avranno bisogno di qualche altro giorno per sistemarsi.

I Lakers sono attualmente al sesto posto della Western Conference: se la stagione regolare finisse ora, dovrebbero affrontare proprio i Clippers, con i quali hanno perso questa notte, al primo turno dei Playoff. Ma la situazione rischia di peggiorare ulteriormente. I Portland Trail Blazers stanno infatti tallonando i campioni in carica: il settimo posto significherebbe dover giocare il Play-In, con tutte le incognite del caso.

Una possibilità che i Lakers non stanno valutando, al momento, come si evince dalle parole di Morris:

“Penso di averlo già detto prima: non stiamo pensando al maledetto play-in. Se succederà, succederà. Se giocassi in una delle due squadre prime in classifica, preferirei evitarci se fossimo tutti sani (i Lakers, ndr)”

Se i Lakers finissero settimi o addirittura ottavi, dovrebbero vincere un’altra partita per qualificarsi ai Playoff. In caso di sconfitta, affronterebbero la vincente della sfida 9°-10°, avendo un’ulteriore possibilità. Coach Vogel:

“Il play-in è totalmente fuori dal mio controllo. Se dovremo farlo, giocheremo e proveremo a vincere per avanzare. Se dovremo farlo o no non dipende da me. Quindi non perdo troppo tempo a pensare se può essere o meno una buona cosa”

