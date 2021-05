NBA, Stephen Curry raggiunge i numeri di Michael Jordan e Kobe Bryant

Una stagione clamorosa quella di Stephen Curry, il quale nella notte ha dato testimonianza dell’ennesima prestazione sopra le righe – da 34 punti, 7 assist e 4 rimbalzi – nella vittoria di Golden State contro gli Oklahoma City Thunder. Il play ha così raggiunto la 35a gara stagionale con almeno 30 punti messi a referto al suo dodicesimo anno di carriera NBA. Gli unici giocatori ad esserci riusciti in precedenza sono stati Michael Jordan (44 gare da almeno 30 punti) e Kobe Bryant (fermo a 36).

Stephen Curry now has 35 30-point games in his 12th season.

The only players with more 30-point games in their 12th season or later are Michael Jordan (44) and Kobe Bryant (36). pic.twitter.com/KfZDAEjZZl

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 7, 2021