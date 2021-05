NBA, James Harden: “Le altre squadre non hanno il nostro talento”

Ieri James Harden ha parlato per la prima volta dal suo infortunio al bicipite femorale, peggiorato contro i Knicks un mese fa. Fiducioso di un ritorno prima dei Playoff, il Barba ha risposto ai giornalisti sul fatto di aver trascorso poco tempo sul parquet insieme a Kyrie Irving e Kevin Durant:

“Non è affatto un problema. Una delle cose che molte squadre non hanno è il talento. Noi, invece, non dobbiamo preoccuparci di questo. Se riusciamo a controllare i rimbalzi, fare i giusti schemi, continuare ad allenarci insieme andrà tutto bene: siamo giocatori d’élite. Non sono affatto preoccupato. Mi piace com’è stata costruita la nostra squadra e quando tornerò miglioreremo ancora.” “Brooklyn ha tre dei giocatori più forti nel basket di oggi e – in termini di skill – della storia. Ritrovare la chimica con gli altri non sarà affatto un problema. Semmai lo è la nostra attenzione ai dettagli, cose su cui l’intero gruppo deve concentrarsi. Conosciamo i nostri ruoli. Conosco il mio ruolo, so cosa devo fare in campo e penso che tutti in squadra conoscano il loro ruolo. So che quando ho Kevin, Ky accanto, non devo segnare obbligatoriamente 30 punti per vincere una partita. L’abbiamo visto durante tutto l’anno. Posso fare il playmaker, posso fare tutto il necessario per vincere la partita. Penso che tutti si sentano allo stesso modo. Non si tratta di segnare canestri.”

I Nets sono attualmente in una serie di 4 sconfitte consecutive contro Bucks (x2), Mavs e Blazers:

“Abbiamo avuto molte opportunità di vincere partite che purtroppo non abbiamo vinto, e questo perché non facciamo costantemente tutte quelle piccole cose che fanno la differenza. Forse è per la mancanza di allenamento, forse per il fitto calendario e per il fatto che giochiamo a giorni alterni. Ma negli ultimi tempi abbiamo avuto la possibilità di guardare video per lavorare su come migliorare i piccoli dettagli. Alla fine è questo che ci permetterà di vincere le partite. Ma per quanto mi riguarda, tutti sanno cosa posso portare. Con la mia qualità in regia e di produzione offensiva, miglioreremo. Aspetto pazientemente di tornare in campo per aiutare i ragazzi…”

La classifica, infine, dice che Brooklyn ha subìto il controsorpasso da Phila:

“Siamo secondi dopo aver cambiato tantissime formazioni iniziali. Eppure, siamo ancora lì in alto… e questo la dice lunga sul nostro livello. La cosa più importante per noi è arrivare ai Playoff in buona salute. Se ci riusciremo, allora avremo ottime chance di successo. Dobbiamo finire bene le ultime 6 partite e concentrarci su ciò che è necessario, sulle cose che possiamo controllare… scendere in campo, divertirci e vedere come va.”

