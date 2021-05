NBA, Caris LeVert sicuro: “Irving il talento più grande di tutti i tempi”

Ospite di Duncan Robinson nel suo podcast “The Long Shot”, Caris LeVert, tra le altre cose, ha parlato della sua avventura ai Brooklyn Nets e di Kyrie Irving come ex compagno di squadra. L’attuale guardia degli Indiana Pacers ha speso solo belle parole per la stella dei newyorchesi, evidenziando l’immenso talento del giocatore insieme ad uno skill set offensivo illimitato:

“Lo definire il giocatore con più talento di tutti i tempi. Pound-for-pound — come i grandi pugili — se si guarda alla taglia, credo che nessuno invece abbia mai avuto il talento di Kevin Durant. Un sette piedi (213 cm) che fa le cose che fa lui in campo non si è mai visto. Per questo li metto entrambi tra in top 3 o massimo top 5: ci sono stati e ci sono giocatori che magari hanno vinto di più, o che hanno fatto di più, ma se si parla soltanto di talento, Kyrie e Kevin per me sono tra i primissimi”

“È come se cercasse di fare apposta cose sempre più difficile per trovare ogni volta una sfida nuova. A volte lo vedi e pensi che dica: “Ora segno in floater di sinistro alla tabella anche se sono sul lato destro del campo solo perché posso farlo. Avrei potuto fare un semplice layup, ma siccome sono capace di segnare anche col floater mancino vi dimostro che so farlo’. È pazzesco”