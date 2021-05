NBA, Russell Westbrook a 2 triple-doppie dal record di Oscar Robertson

Continua la marcia di Russell Westbrook verso la quarta stagione in carriera chiusa con una tripla-doppia di media. Il playmaker degli Washington Wizards ne ha messa a segno un’altra nella notte, arrivando a quota 179 triple-doppie totali in carriera in stagione regolare, a sole due dal record di Oscar Robertson. Westbrook ha messo a segno 29 punti, 12 rimbalzi e 17 assist, nella sconfitta in volata contro i Milwaukee Bucks.

Grazie anche alle prestazioni di Westbrook, gli Washington Wizards stanno pian piano blindando il loro posto ai Play-in della Eastern Conference. Russ è anche il miglior assistman di tutta la NBA, con 11.2 assistenze di media a partita. Una curiosa statistica ci dice che il prodotto di UCLA viaggia con un rateo di una tripla-doppia ogni 1.8 partite.

Con questo ritmo, Westbrook potrebbe sorpassare Oscar Robertson già in questa stagione. In un’intervista a Marc Stein del New York Times, Big O ha dichiarato:

“Apprezzo totalmente il modo in cui gioca Westbrook. È una persona dinamica. L’hanno spostato in diverse squadre e non so il perché di questo, poiché penso sia una stella tra le guardie. Credo che pensassero che quando sarebbe arrivato a Washington non sarebbe stato così efficace, ma, amico, sta facendo un lavoro straordinario. Non ci sono dubbi su questo, spero che raggiunga il record. Io credo sia nell’élite delle guardie, e credo sia ridicolo che qualche giornalista sportivo lo critichi perché non ha mai vinto un titolo. I giocatori non vincono i titoli da soli. Deve esserci una buona gestione. Hai bisogno di giocare con il gruppo di giocatori adatto.”

Il primato di Oscar Robertson dura ininterrotto da 33 stagioni. Il sorpasso di Westbrook pare ormai solo una formalità, resta solo da capire quando il 32enne riuscirà a mettere in bacheca un altro traguardo individuale.

