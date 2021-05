NBA, Zach LaVine in campo contro Charlotte giovedì

Secondo Shams Charania, giornalista di The Athletic, Zach LaVine tornerà in campo domani, nella sfida che vedrà i suoi Chicago Bulls impegnati in casa degli Charlotte Hornets.

Terminato il periodo di quarantena imposto dalla suddetta normativa, LaVine può finalmente tornare in quintetto ed aiutare la propria franchigia a blindare il decimo posto ad Ovest, l’ultimo valido per qualificarsi al torneo play-in che inaugurerà la postseason.

La stagione dell’ex Minnesota fa presagire un suo ulteriore salto di qualità verso la definitiva consacrazione sportiva, come testimoniato dalle sue medie stagionali: 27.1 punti, 5.1 rimbalzi e 5.1 assist a partita.

Chicago All-Star guard Zach LaVine plans to return to the Bulls lineup Thursday vs. Charlotte after missing time due to protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 5, 2021