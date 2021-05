NBA, la vittoria dei Suns sui Jazz vale il tie-break

La partita di cartello nella notte NBA ha visto scontrarsi due delle forze della Western Conference e dell’NBA intera. In Arizona i Phoenix Suns hanno superato 121-100 gli Utah Jazz, raggiungendo il 3-0 stagionale e conquistando ora il favore del tie-break: in caso di parità di record a fine regular season, i Suns sarebbero premiati con la posizione più alta in classifica.

La partita non è mai stata in discussione. Il distacco tra le due squadre è arrivato fino a 26 punti a fine terzo quarto, complice anche una rotazione Suns quasi al completo. Stessa cosa non si può invece dire degli Utah Jazz, che hanno dovuto fare a meno di Donovan Mitchell e Mike Conley, entrambi fermi ai box causa infortunio.

22 punti per Bojan Bogdanovic dei Jazz, mentre per i Suns brillano Mikal Bridges con 18 e Devin Booker con 31, che ai microfoni commenta la vittoria:

“Questo è un gruppo speciale. Ci si aiuta in campo e ci si diverte. Ho giocato con tanti compagni ed in tante situazioni differenti, ma c’è qualcosa di diverso qui, ora. L’atmosfera è quella giusta per crescere come giocatori e migliorare, questa è la forza del nostro gruppo. Supportarci in ogni occasione”

Il miglioramento di cui parla Devin Booker è più che mai evidente: i Suns in settimana hanno conquistato un posto al Play-off dopo undici anni di astinenza, e non solo; con pochissime partite ancora da disputare, il loro ritorno alla post season potrebbe coincidere col miglior record NBA.

