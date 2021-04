NBA, Kyrie Irving non giocherà contro gli Indiana Pacers

Kyrie Irving non sarà a disposizione di Steve Nash per trasferta che vedrà i Nets impegnati a Indianapolis contro i Pacers. Stando al report infortuni stilato dai Nets, Irving ha accusato un fastidio all’inguine destro. Per Irving si tratta della 17ª partita saltata in stagione. Acquisita la certezza matematica dei Playoff, Brooklyn potrà ragionevolmente far riposare a rotazione i propri giocatori, senza per questo trascurare il testa a testa con Philadelphia per la prima testa di serie. I Nets, che inseguono il quarto successo consecutivo, mantengono una gara di vantaggio sui 76ers.

Leggi anche:

Mercato NBA, Austin Rivers verso conferma ai Denver Nuggets

NBA, Dwyane Wade racconta la paura di marcare Stephen Curry

NBA, Jeanie Buss racconta di quando Chris Paul fu ad un passo dai Lakers