NBA, Brooklyn Nets matematicamente qualificati ai Playoff

I Brooklyn Nets stanno continuando il loro cammino verso il titolo NBA a pieno ritmo, senza mostrare veri segni di debolezza (se non gli infortuni). Dopo l’ultima vittoria sui Raptors, infatti, la squadra di coach Nash ha matematicamente raggiunto un posto Playoff ad Est.

With Charlotte losing to the Bucks tonight and the Celtics falling to the Thunder, the Nets have clinched a playoff berth. https://t.co/MEw67AB9Bz

— Malika Andrews (@malika_andrews) April 28, 2021