NBA, i Milwaukee Bucks offriranno il vaccino ai tifosi durante il match contro Brooklyn

Curiosa campagna dei Milwaukee Bucks, almeno vedendo la situazione attuale all’interno del nostro paese. Secondo quanto apparso in un nota ufficiale, infatti, la franchigia offrirà la possibilità di vaccinarsi prima della partita di domenica prossima in programma contro i Brooklyn Nets. Tutti i partecipanti idonei con età pari o superiore ai 16 anni, avranno l’opportunità di ottenere il vaccino Pfizer. Peter Feigin, presidente di Bucks ha fatto pressioni affinché i cittadini ricevessero il vaccino:

“Incoraggiamo fortemente tutti a farsi vaccinare e siamo lieti di collaborare con il Milwaukee Health Department per offrire ai fan questa opportunità facile e conveniente. Questo è un momento decisivo per tutti noi per fare il passo necessario che aiuterà a riportare le nostre vite alla normalità. Facciamolo accadere insieme.”

Il comunicato afferma sarà possibile vaccinarsi nei pressi dell’arena della squadra un’ora prima della palla a due della sfida contro i newyorchesi e fino alla conclusione della partita. Dopo che i fan avranno ricevuto la loro prima dose di vaccino nella giornata di domenica, i funzionari del Milwaukee Health Department rimarranno sul posto per fissare un appuntamento per la seconda dose da somministrare in data futura. Si prevede che l’intero processo di domenica richiederà tra 20-30 minuti a persona e che includerà l’iscrizione, la ricezione del vaccino e un periodo di attesa di 15 minuti sul luogo dopo la somministrazione dello stesso.

