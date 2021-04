NBA, Isiah Thomas vuole Kyrie Irving nelle discussioni per l’MVP

I Brooklyn Nets guidano la Eastern Conference con un record di 41-20, e – incredibile ma vero – non hanno alcun giocatore considerato per il titolo MVP. Gente come Kevin Durant e James Harden non hanno totalizzato abbastanza presenze per essere all’interno di questa particolare discussione, mentre Kyrie Irving non è proprio stato considerato. Su quest’ultimo, Isiah Thomas ha voluto porre la sua attenzione, poiché non capisce perché il play dei newyorchesi – autore di una annata da 27.3 punti, 5 rimbalzi, 6.5 assist e 1.3 palle recuperate di media ad allacciata di scarpe.

“Ha fatto progressi importanti vicino a canestro in questa stagione. Attacca meglio il ferro e prende decisioni migliori. Quando si tratta di giocatori che lottano per il titolo MVP – considerando anche la posizione in classifica dei Nets – Irving è il giocatore più in vista all’interno della squadra rispetto ad Harden e Durant. Penso che non abbiamo dato a Kyrie ciò che gli è dovuto. Ha avuto qualche problema con i media all’inizio della stagione, ma non dobbiamo odiarlo per questo motivo, semmai dobbiamo apprezzare quello che sta facendo e dargli il giusto credito. Non possiamo ignorare quello che ha fatto in questa stagione. Lui, Harden, KD e CP3 sono nella discussione.” “Non avevamo mai visto qualcuno con questa mobilità. Io, ad esempio, avevo uno stile di dribbling diverso dal suo, lui ha il suo stile.”

"A lot of people, you just can't come back and be that efficient. But he's that good."@steve21smith & @IsiahThomas break down KD's return and Kyrie's big night. pic.twitter.com/LNMB1ktkOG — NBA TV (@NBATV) April 26, 2021

