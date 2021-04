La vittoria di Portland contro i Pacers è stata una partita speciale per Anfernee Simons, che ha segnato le sue prime 9 triple tentate: solo Klay Thompson fece meglio di lui quando, contro i Lakers nel gennaio 2019, segnò le prime 10.

Anfernee Simons (career-high 9 made threes on 10 attempts) opened 9-9 from three tonight, becoming the first player to do so since Klay Thompson on Jan. 21, 2019 (opened 10-10). @EliasSports pic.twitter.com/bNBhmA1y4w

La prestazione di questa notte, salgono a 13 le triple consecutive segnate: una statistica che permette a Simons di eguagliare il record NBA detenuto da Shake Milton, Terry Mills e Brent Prince.

Portland's Anfernee Simons made his first 9 threes tonight against Indiana before missing his 10th attempt from deep.

Including tonight, Simons made 13 straight threes over his last 4 games, tied for the longest streak in NBA history. pic.twitter.com/dGba4nEBXa

