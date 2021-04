NBA, Richaun Holmes protagonista nella vittoria dei Kings sui Mavericks

Dopo la brutta sconfitta contro i Golden State Warriors, che ha messo la parola fine alle speranze dei Kings di accedere al torneo Play-in, la squadra ha rialzato la testa, vincendo contro i Dallas Mavericks.

L’inizio dei Kings è stato dei migliori, con un primo quarto aperto sul parziale di 20-3; nonostante il tentativo dei Mavs di riprendere l’incontro, la partita si è chiusa sul 113-106.

Uno dei maggiori fattori della sfida è stato il centro Richaun Holmes, di ritorno in campo dopo ben cinque partite saltate a causa di un problema al tendine. Il suo apporto alla gara è stato d’impatto, con 24 punti frutto di 9-12 dal campo, sei rimbalzi e due stoppate. Holmes è stato intervistato da NBC Sports California e ha svelato di aver avuto una motivazione extra:

“Per la prima volta da quando è iniziata la pandemia, i miei genitori hanno potuto assistere ad una partita. Averli allo stadio, vederli tifare per me e portare la loro solita energia, sono cose speciali. Momenti che non hanno prezzo e io sono felice di poter condividere questa gioia con loro. Ho detto allo staff medico e all’allenatore che mi sentivo bene, sono un ragazzo che vorrebbe stare sempre in campo. Onestamente non sono bravo nell’organizzazione del minutaggio o cose simili. Quando sono in campo, do tutto me stesso per la causa.”