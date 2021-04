NBA, Ben Simmons risponde alle critiche: “L’unica cosa che conta è vincere”

Ben Simmons è uno degli elementi imprescindibili per il successo dei Philadelphia 76ers. Tuttavia, molto spesso riceve critiche riguardo la sua limitata produzione offensiva sul campo da gioco. A questo proposito, Simmons si è così espresso al giornalista Chris Franklin di NJ.com:

“In passato mi è capitato di dare troppo spesso ascolto a queste critiche, ma ora la mia attenzione è posta esclusivamente sulla squadra. Sono consapevole di rivestire una grande importanza in questo progetto. Ognuno ha il proprio ruolo ed io sono al posto giusto nel momento giusto. Il mio unico obiettivo è quello di vincere.”

Durante questa stagione Simmons sta viaggiando a 14.8 punti di media a partita con una percentuale del 54.8% dal campo. Cifre sicuramente inferiori se confrontante con quelle di altre star della lega. Nonostante ciò, il suo impatto difensivo è notevole. Infatti è uno dei canditati per la vittoria del NBA Defensive Player of the Year, grazie alle 1.6 palle rubate e alle 0.7 stoppate a partita. Anche le altre statistiche non sono da meno: 7.6 rimbalzi e 7.0 assist ad allacciata di scarpa. Tutto ciò ha comportato la sua terza apparizione consecutiva all’All-Star Game.

I Sixers occupano attualmente il secondo posto della Eastern Conference con un record di 40-21 e sono una delle maggiori favorite per la conquista del titolo.

