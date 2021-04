NBA, Golden State Warriors prima società sportiva al mondo a lanciare collezione NFT

Per la prima volta nella storia una società sportiva lancerà una collezione di memorabilia digitali e saranno i Golden State Warriors. Negli ultimi due anni le attenzioni del mondo – sportivo e non – si sono concentrate sempre di più sulle opportunità offerte dal web 4.0. La più ambita, ma anche la più chiacchierata, è stata quella dei NFT, i non fungible token. Trattasi di oggetti digitali che, grazie alla tecnologia blockchain, sono immodificabili e pertanto possono assumere un valore economico importante.

You saw the games, you celebrated the Championships. Now own a piece of history.

The Warriors Legacy NFT Collection is now live.https://t.co/WYfcdd2ndR pic.twitter.com/CuR0aLekCb

— Golden State Warriors (@warriors) April 27, 2021