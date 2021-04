NBA, Luka Doncic: “Dobbiamo scendere in campo con più energia”

I Dallas Mavericks, dopo due vittorie consecutive nei confronti dei Los Angeles Lakers, hanno subito un’inaspettata sconfitta nella notte (113-106) per mano dei Sacramento Kings. La franchigia texana ha sprecato un’importante occasione per agguantare proprio i Lakers al quinto posto nella Western Conference.

Luka Doncic ha espresso tutta la sua frustrazione nel dopo partita, esprimendosi in questo modo a Callie Caplan di “Dallas News”:

“Molto spesso scendiamo in campo con un atteggiamento sbagliato. Non so perché questo accada, ma è molto frustrante. Dobbiamo giocare con una maggiore intensità.”