NBA, Bulls senza Zach LaVine: dovrà osservare protocollo COVID

I Chicago Bulls hanno cancellato l’allenamento previsto per la giornata di giovedì in osservanza del protocollo di salute e sicurezza NBA. Per la stessa ragione, Zach LaVine potrebbe essere costretto a saltare diverse partite. La conferma arriva da K.C. Johnson di NBC Sports Chicago.

Can confirm that Zach LaVine has entered the league's health and safety protocol, which @wojespn had 1st. — K.C. Johnson (@KCJHoop) April 15, 2021

Chicago, reduce da quatto stop consecutivi, mantiene attualmente il 10º posto a Est – l’ultimo utile per entrare nel Play-in – con una partita di vantaggio su Raptors e Wizards. La prossima sfida contro Memphis, è in programma italiana tra venerdì e sabato. LaVine, All-Star per la prima volta in carriera nel marzo di quest’anno, aveva saltato fino a oggi una sola gara di regular season nel 2020-2021 (vs Phoenix, il 31 marzo). L’ex Timberwolves sta viaggiando a 27.5 punti di media (7º dato dell’intera lega).

