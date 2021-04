NBA, i Lakers aprono le porte al pubblico: previsti 2000 tifosi nell’arena

Era da tempo che se ne parlava e finalmente è arrivata la conferma, giovedì i Los Angeles Lakers accoglieranno 2.000 tifosi allo Staples Center, giusto in tempo per la partita contro i rivali storici: i Boston Celtics.

Con l’entusiasmo di giocatori e staff all’interno della NBA, sono state portate avanti le disposizioni da adottare per limitare il contagio e favorire il distanziamento. All’interno del protocollo ideato dalla dirigenza gialloviola è previsto anche il divieto di portare all’interno dell’arena qualsiasi tipo di borsa:

Nonostante sia un passo in avanti per un graduale ritorno alla normalità, le critiche non si sono fatte attendere. Di fatto, poiché l’abbigliamento femminile è spesso privo d tasche, le norme adottate dalla franchigia sono state fortemente criticate e etichettate come sessiste.

Tra i nomi più importanti che hanno commentato l’iniziativa, anche la giornalista di ESPN Katie Nolan non ha potuto fare a meno di reagire con un po’ di sarcasmo.

what a creative way to announce that the tampon dispensers in your bathrooms will now be fully stocked and complimentary! https://t.co/gaZ42QVeFl

— Katie Nolan (@katienolan) April 14, 2021